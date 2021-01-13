Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Антимонопольный комитет и Службу безопасности страны с просьбой разобраться с протестными акциями из-за повышения тарифов на газ. Об этом он сообщил во время совещания с депутатами, передает 13 января LB.ua

«Премьер сказал, что он попросил разобраться Антимонопольный комитет и СБУ в ситуации с протестами», — рассказал собеседник.

«Тарифный майдан» за обман. На Украине набирают обороты протесты © politrada.net.ua

Ранее президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу немедленно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Шмыгаль в ответ заявил, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля).

В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

В понедельник люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.