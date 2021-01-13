Отмечается, что аудитория украинского TikTok сравнительно небольшая. По состоянию на 2020 год она насчитывает около 2,5 миллиона пользователей. Приложение скачивали около 6 миллионов раз.
«Вычислить "правый" аккаунт несложно — эти пользователи используют в своих никах кодовый лозунг националистов (1488) или, например, аббревиатуру названия военных отрядов Третьего Рейха (СС). Кроме того, в качестве аватарок они часто используют неочевидную немецкую символику — руны (Черное солнце, Одал или Солнечный крест). Некоторые пользователи даже цитируют известных нацистских лидеров», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что платформа занялась активной «чисткой» на Украине. В декабре 2020-го TikTok удалил из своей платформы хештег #АТО, под которым публиковался контент об украинских военных.
По мнению старшего преподавателя кафедры социологии КПИ Алексея Якубина, праворадикалы действительно могут постепенно уходить из более контролируемых платформ в TikTok, поскольку «на фоне все более регулируемых соцсетей TikTok выглядит свободным пространством».