Политолог, депутат Народного совета ДНР

Олег Владимирович Онопко родился и вырос в Донецке.

В 2012 г. окончил Донецкий национальный университет по специальности «политология».

В 2014-2016 гг. работал в частном секторе прикладных политических исследований по польской и украинской внутренней политике.

С 2015 г. занимается преподавательской работой.

С 2018 г. — доцент кафедры политологии Донецкого национального университета. В том же году избран в Народный Совет ДНР, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.