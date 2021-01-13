Монополию НАК «Нафтогаз Украины» собираются разрушить, отдав право поставлять газ населению компании «Укргаздобыча», говорится в проекте правительственного постановления, подготовленного временно исполняющим обязанности главы Минэнерго Юрием Витренко, сообщил интернет-портал U-NEWS 13 января

Данный документ устанавливает фиксированную цену для всех бытовых пользователей, которых относит к категории «уязвимых потребителей». Поставлять им газ «Укргаздобыча» будет с наценкой не более 2,5%, что приведет к резкому снижению стоимости газа для населения — до до 5356 грн/тыс. куб. м, что на 44% ниже нынешней средней цены.

Такое решение говорит о том, что ранее цена газа для населения не была экономически обоснованной, отметил юрист Ростислав Кравец.

«Если они в течение одного дня поняли, как благодаря только одной формуле можно сделать цену ниже на 44%, то это говорит о том, что фактически цена формируется исключительно с потолка, то есть не имеет под собой каких-то экономических аргументов, а просто выводится благодаря различным математическим махинациям», — подчеркнул он.

Как «Нафтогаз» захочет. Цена на газ для украинцев теперь зависит от монополиста © Украина.ру/Стрингер

При этом проект Витренко достаточно проблемный, поскольку противоречит договоренностям с Международным валютным фондом, достигнутым ранее, отметили представитель инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса и участник рабочей группы при Минэнерго Ярослав Диковицкий.

Последний также полагает, что если проект Витренко будет реализован, то придется «всем сделать перерасчет за 5 лет» и вернуть несправедливо взысканные средства населению. Сомнительно, что у украинских властей есть на это деньги.