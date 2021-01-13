Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 12 января в своем Telegram раскритиковал инициативу министра здравоохранения Максима Степанова о продлении локдауна в стране

Глава Минздрава Украины хочет продлить локдаун © Facebook, Максим Степанов

По его словам, если такая дискуссия будет поднята в правительстве, министерство ее не поддержит.

Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Кроме того, полностью запрещается работа развлекательных заведений. Закрылись и учреждения культуры.

Накануне Степанов заявил, что настаивает на продлении локдауна в стране после 24 января.