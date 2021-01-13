«Жесткий карантин начался лишь пять дней назад. А Максим Степанов уже выступил с заявлением продолжить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги: не рано ли с выводами? Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу», — написал Ткаченко.
По его словам, если такая дискуссия будет поднята в правительстве, министерство ее не поддержит.
Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Кроме того, полностью запрещается работа развлекательных заведений. Закрылись и учреждения культуры.
Накануне Степанов заявил, что настаивает на продлении локдауна в стране после 24 января.