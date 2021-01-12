По мнению эксперта, у Трампа сохраняются объективные шансы на лидерство, поскольку ему благодарна консервативная Америка среднего класса, хорошо заработавшая во время его правления.
Но при этом неясно, насколько сам Трамп будет готов к новой роли лидера «народного фронта», оппозиционного чиновничеству и интеллектуальному классу, консолидированному вокруг «вашингтонского болота», подчеркнул Видеманн.
Республиканской партии не грозит потеря избирателей, поскольку прежде всего она представляет хозяйственные, а не идеологические ценности, отметил Видеманн.
«Изначально не все республиканцы были за Трампа, но он набрал популярность на праймериз, и тогда большинство согласилось на его роль лидера. Теперь же республиканцы будут искать новую фигуру, соразмерную их влиянию и бюджету», — сказал он.
При этом трампистам нужна собственная, независимая от политического истеблишмента партия «третьего пути», заключил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь.