В интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн оценил шансы Дональда Трампа сохранить лидерство среди консервативной части населения США и перспективы Республиканской парии после поражения на выборах

По мнению эксперта, у Трампа сохраняются объективные шансы на лидерство, поскольку ему благодарна консервативная Америка среднего класса, хорошо заработавшая во время его правления.

Но при этом неясно, насколько сам Трамп будет готов к новой роли лидера «народного фронта», оппозиционного чиновничеству и интеллектуальному классу, консолидированному вокруг «вашингтонского болота», подчеркнул Видеманн.

Выборы в США: рейтинг Байдена растёт, республиканцы пугают страшными последствиями © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Изначально не все республиканцы были за Трампа, но он набрал популярность на праймериз, и тогда большинство согласилось на его роль лидера. Теперь же республиканцы будут искать новую фигуру, соразмерную их влиянию и бюджету», — сказал он.

При этом трампистам нужна собственная, независимая от политического истеблишмента партия «третьего пути», заключил эксперт.

Полностью прочитать интервью можно здесь.