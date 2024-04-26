ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны

Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО Высокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости