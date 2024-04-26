ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны - 26.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны
ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны - 26.04.2024 Украина.ру
ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожила украинские снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны России
2024-04-26T07:13
2024-04-26T07:25
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россия
минобороны
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в материале.Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.
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пво, новости, белгородская область, россия, минобороны
ПВО, Новости, Белгородская область, Россия, Минобороны

ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны

07:13 26.04.2024 (обновлено: 07:25 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожила украинские снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в материале.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.
харьковская телевышка
22 апреля, 18:00
Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВОВысокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости
 
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