ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны
07:13 26.04.2024 (обновлено: 07:25 26.04.2024)
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожила украинские снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в материале.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.
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