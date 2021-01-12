По догадкам подписчиков, молодые люди отдыхают вместе в Доминикане. К такому выводу фанаты пришли после публикации артистов в компании одной и той же пальмы. Барских по ней ходил, а Бадоев висел, обнимая ствол.
«Пальмовые приключения», — подписал пост певец.
«Это та пальма, по которой Барских ходил», «Тащите с Максом пальму с собой уже», «Вы с Барских по пальмам погнали», — написали подписчики режиссера.
Алан Бадоев известен как режиссер, снимавший клипы для певца Филиппа Киркорова и украинской исполнительницы Светланы Лободы. Продюсировать Барских он начал в 2009 году и вскоре развелся со своей женой.
Аналогичные подозрения поклонники высказали и по поводу совместного отдыха артистов Сергея Лазарева и Алекса Малиновского: Лазарева застукали за отдыхом в компании бойфренда на Бали.