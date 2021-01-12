Поклонники украинского певца Макса Барских, которого все чаще стали подозревать в нетрадиционной сексуальной ориентации, заметили, что его публикации в Instagram последних дней поразительно похожи на посты украинского режиссера Алана Бадоева

Отравление Макса Барских: менеджер артиста рассказала правду © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Пальмовые приключения», — подписал пост певец.

«Это та пальма, по которой Барских ходил», «Тащите с Максом пальму с собой уже», «Вы с Барских по пальмам погнали», — написали подписчики режиссера.

Алан Бадоев известен как режиссер, снимавший клипы для певца Филиппа Киркорова и украинской исполнительницы Светланы Лободы. Продюсировать Барских он начал в 2009 году и вскоре развелся со своей женой.

Аналогичные подозрения поклонники высказали и по поводу совместного отдыха артистов Сергея Лазарева и Алекса Малиновского: Лазарева застукали за отдыхом в компании бойфренда на Бали.