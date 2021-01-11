Поклонники певца Сергея Лазарева заметили, что артист и его коллега Алекс Малиновский вместе отдыхают на индонезийском острове Бали, откуда в одно и то же время выкладывают фото и одни и те же геолокации. Об этом написал на днях сайт «Моя Москва»

Еще одной причиной для сплетен стал прямой эфир Малиновского в соцсети, где в кадр случайно попал Лазарев.

Между тем, в Instagram Лазарева несколько дней назад появилось и совместное видео с его бывшим коллегой по группе Smash певцом Владом Топаловым, где мужчины рассказали о новых планах на совместную работу. Участникам распавшегося дуэта долгое время приписывали роман, несмотря на то что Топалов женат на ведущей Регине Тодоренко.

В 2014 году в украинских СМИ появилось интервью с Лазаревым, в котором он заявил, что для него Крым — это Украина. Позднее он обвинил журналистов в монтаже и перевирании слов. Артист утверждал, что на самом деле говорил, как непривычно осознавать полуостров российским.

Ранее мы писали: Любовника украинской певицы застукали на Бали с мужчиной — СМИ.