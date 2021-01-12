За 2020 год Белоруссия поставила на украинский рынок 582,6 тыс. тонн битума, что на 77% больше позапрошлогоднего показателя (253,7 тыс. тонн). Об этом 11 января сообщило украинское издание enkorr

При этом всего на Украину в 2020 году было импортировано в два раза больше битума, чем в 2019-м (427,8 тыс. тонн), т. е. 860,2 тыс. тонн.

«Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов заявил, что на поставки с его завода в Украину по итогу года пришлось 410 тыс. тонн ресурса (+40% к 2019 г.). Таким образом, заводу удалось сохранить статус крупнейшего поставщика битума на украинский рынок, заняв долю в импорте по итогу года 70%», — сообщило издание.

«Сшить страну». Власти Украины совершили прорыв в ремонте дорог © Facebook, Укравтодор

Кроме того, отмечается, что почти в три раза, с 45,2 тыс. тонн в 2019 году до 134 тыс. тонн в 2020-м, импорт битума на Украину нарастила Польша.

На Украине в бюджете на 2020 год был заложен рекордный объем финансирования строительства автодорог.

По словам руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова, за 11 месяцев 2020 года дорожный фонд составил 80 млрд гривен.

Ранее Украина присоединилась к персональным санкциям ЕС против ряда белорусских чиновников, но отказалась вводить экономические санкции.