При этом всего на Украину в 2020 году было импортировано в два раза больше битума, чем в 2019-м (427,8 тыс. тонн), т. е. 860,2 тыс. тонн.
«Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов заявил, что на поставки с его завода в Украину по итогу года пришлось 410 тыс. тонн ресурса (+40% к 2019 г.). Таким образом, заводу удалось сохранить статус крупнейшего поставщика битума на украинский рынок, заняв долю в импорте по итогу года 70%», — сообщило издание.
Из поставок белорусского битума 480,3 тыс. тонн было отгружено автомобильным транспортом, остальные 151,8 тыс. тонн — железнодорожным.
Кроме того, отмечается, что почти в три раза, с 45,2 тыс. тонн в 2019 году до 134 тыс. тонн в 2020-м, импорт битума на Украину нарастила Польша.
На Украине в бюджете на 2020 год был заложен рекордный объем финансирования строительства автодорог.
По словам руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова, за 11 месяцев 2020 года дорожный фонд составил 80 млрд гривен.
Ранее Украина присоединилась к персональным санкциям ЕС против ряда белорусских чиновников, но отказалась вводить экономические санкции.