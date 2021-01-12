Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что вакцина против коронавируса может повлиять на лечение онкологических заболеваний. Об этом медик рассказал в интервью программе «Бацман», которая вышла на YouTube 11 января

Украина закупает китайскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно», — сказал Комаровский.

Препараты такого типа, по словам медика, презентовали уже два производителя: американская компания Moderna и немецкая BioNTech совместно с американской Pfizer.

Суть этих препаратов, рассказал доктор, состоит в том, что в организм попадают молекулы РНК и уже в теле человека начинают производить один из белков вируса, на который вырабатываются антитела в большом количестве.

Правда, есть нюанс, заметил Комаровский: такие препараты требуют низкой температуры для хранения, иначе просто будут бесполезны.

Читайте также: Нельзя, доченька, игрушку, можно водку: украинский блогер высмеял локдаун.