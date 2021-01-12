По мнению Комаровского, речь идет конкретно о мРНК-вакцинах, которые раньше не применялись, но благодаря разработкам последнего года есть возможность сдвинуть с места борьбу не только с коронавирусом, но и с онкологией.
«Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно», — сказал Комаровский.
Препараты такого типа, по словам медика, презентовали уже два производителя: американская компания Moderna и немецкая BioNTech совместно с американской Pfizer.
Суть этих препаратов, рассказал доктор, состоит в том, что в организм попадают молекулы РНК и уже в теле человека начинают производить один из белков вируса, на который вырабатываются антитела в большом количестве.
Правда, есть нюанс, заметил Комаровский: такие препараты требуют низкой температуры для хранения, иначе просто будут бесполезны.
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