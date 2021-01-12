Украинский блогер Андрей Луганский высмеял новый вид карантина, 8 января введенный в его стране, когда продовольственные товары покупать можно, а все остальные - под запретом. Соответствующее видео блогер выложил на YouTube 10 января

Пассажиры и сотрудники «Укрзализныци» игнорируют карантин © Twitter, Владимир Гройсман

В реальных декорациях блогер разыграл несколько гипотетических сценок с участием разных покупателей. Например, как кто-то пытается приобрести тапочки, карандаш для письма, дезодорант или средства контрацепции, но слышит на все вопросы от продавца один и тот же ответ: «Это нельзя, можно водку». Представил Луганский и поход в такой магазин с детьми.

«Папа, папа, купи мне мыльные пузыри». «Нет, карантин же сейчас», — говорит папа, берет три бутылки водки и идет на кассу. «Папа, а купи мне такую пони розовую!» «Нет, сынок, нет, доченька, водку можно, а это нельзя!» — рассказывает Луганский.

«Это не локдаун, а клоунада», «Маразм зашкаливает и не понимаешь уже — смеяться или плакать», «Водка и сигареты — лучшие лечебные средства от ковида», «Было ж сказано: "Украина в смартфоне" — вот там и живи, там и тапки с мочалками покупай», «Это просто идиотизм, моему деду не продали пакет на кассе…» — оценили ролик подписчики.

Помимо локдауна, который должен действовать на Украине с 8 по 24 января, Кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин.

Однако Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что они могут негативно сказаться на благосостоянии украинцев.

Украинские эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не сильно.

Перед введением карантинных ограничений на Украине в декабре прошлого года прокатился ряд митингов предпринимателей. Представители малого бизнеса протестовали против введения локдауна в стране, мотивируя это своими финансовыми проблемами, связанными с карантинными ограничениями. Бизнесмены попытались установить на Майдане палатки.

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