Вызвавшая скандал шляпа, которую сняли с верхушки главной новогодней ели Киева, вскоре увенчает здание Киевской школы экономики, почетным президентом которой является экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Об этом сообщило издание «Depo.Киев» 10 января

Вначале в «шляпу волшебника», согласно идее организации Folk Ukraine, решили нарядить главную ель Киева, но после скандала и замены на традиционную звезду ее разместили в фотозоне на Софийской площади. Сообщается, что вскоре ее должны демонтировать.

Главная елка Украины лишилась звезды, но приобрела шляпу © скриншот YouTube

«Первая организация, которая согласилась взять к себе шляпу и украсить ей свое здание, была Kyiv School of Economics Тимофея Милованова. Сейчас они повторно обратились к нам. И мы отдаем сказочную шляпу им в аренду на три месяца. После этого шляпу отдадим в аренду другим бизнес-структурам, изъявившим желание», — рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Таким образом, скандальное украшение будет приносить организации доход и после праздников. Стоимость аренды при этом в руководстве Folk Ukraine не назвали.

Добруцкий отметил, что шляпа вернется к создателям лишь 1 декабря этого года — она появится в «Добропарке», где запланировано открытие сезона «Зима за городом».

Ранее Милованов в Facebook заявил, что шляпа на ёлке — это очень красиво, и добавил, что «сложно ожидать инноваций в стране, где людям даже не нравится такая простая инновация, как шляпа».