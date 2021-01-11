Вначале в «шляпу волшебника», согласно идее организации Folk Ukraine, решили нарядить главную ель Киева, но после скандала и замены на традиционную звезду ее разместили в фотозоне на Софийской площади. Сообщается, что вскоре ее должны демонтировать.
Однако еще до этого около 15 организаций высказали желание сохранить шляпу и арендовать ее после новогодних праздников.
«Первая организация, которая согласилась взять к себе шляпу и украсить ей свое здание, была Kyiv School of Economics Тимофея Милованова. Сейчас они повторно обратились к нам. И мы отдаем сказочную шляпу им в аренду на три месяца. После этого шляпу отдадим в аренду другим бизнес-структурам, изъявившим желание», — рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
Таким образом, скандальное украшение будет приносить организации доход и после праздников. Стоимость аренды при этом в руководстве Folk Ukraine не назвали.
Добруцкий отметил, что шляпа вернется к создателям лишь 1 декабря этого года — она появится в «Добропарке», где запланировано открытие сезона «Зима за городом».
Ранее Милованов в Facebook заявил, что шляпа на ёлке — это очень красиво, и добавил, что «сложно ожидать инноваций в стране, где людям даже не нравится такая простая инновация, как шляпа».