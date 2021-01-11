Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что украинцам теперь живется хуже, чем при предыдущей власти. Он написал об этом в своем Telegram-канале 10 января

«Нет тарифному геноциду»: протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев - видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бужанский отметил, что счета, так возмутившие украинцев и вызвавшие подобные акции, — это счета за «теплый, почти осенний» декабрь, а со следующей недели, когда наступят морозы, цифры станут и вовсе астрономическими.

Поэтому, по его словам, у Кабмина есть неделя на то, чтобы урегулировать тарифный вопрос, иначе есть риск увидеть на «тарифном майдане» не только граждан, но и народных депутатов конституционного большинства.

«Я очень извиняюсь, но если при нас обычному, рядовому гражданину становится жить хуже, чем при предыдущей власти, так зачем мы эту власть собой заменили?» — поинтересовался Бужанский.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).