Сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин посоветовала президенту США Дональду Трампу мирно передать власть, как это сделал Михаил Саакашвили в бытность президентом Грузии

На заседании Конгресса по утверждению результатов президентских выборов политик сравнила нынешнюю ситуацию в США с ситуацией в Грузии 2012 года, когда партия президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла на парламентских выборах новой партии «Грузинская мечта».

«Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведёт к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей советской республике», — сказала сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин. Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тогда она вместе с сенатором-республиканцем от штата Айдахо Джимом Ришем, который сейчас возглавляет Комитет Сената по международным отношениям, присутствовали на парламентских выборах в Грузии в качестве наблюдателей.

«Я очень ясно помню, как мы поехали домой к нему, сели с ним поговорить и отметили, что столп демократии, ради которой он так много работал за свои 8 лет в качестве президента Грузии, — этим столпом является передача власти на мирных выборах человеку, которого избрали избиратели. Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти», — заявила Шахин.

Впрочем, положение Саакашвили и Дональда Трампа не идентичны: если грузинский лидер руководил страной два срока и не мог претендовать на третий в соответствии с законодательством, то хозяин Белого дома баллотировался на второй срок и мог руководить Штатами ещё 4 года, однако не набрал достаточного количества голосов и отказался признать свой проигрыш, используя различные способы, чтобы остаться у власти.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в тот момент, когда члены Палаты представителей и Сената начали утверждать результаты выборов, в ситуацию пришлось вмешаться полиции и Национальной гвардии США, политиков эвакуировали. Тем не менее, спустя несколько часов законодатели всё же провели заседания и официально объявили Джо Байдена 46-м президентом США. Трамп пообещал спокойно передать полномочия в день инаугурации 20 января.