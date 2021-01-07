Во время протестной акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у Капитолия погибло четыре человека. Об этом сообщил глава местной полиции Роберт Конти, передает РИА Новости 7 января

«Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия», — рассказал Конти.

Он уточнил, что люди скончались в результате происшествий, которые «требовали неотложной медицинской помощи», все они были совершеннолетними. Ранее также сообщалось, что одна из раненых при штурме и впоследствии погибших — ветеран ВВС США.

Трамп призвал республиканцев продолжать бороться © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В среду действующий президент США Дональд Трамп на митинге призвал своих сторонников идти к Капитолию. Протестующие ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить итоги голосования выборщиков. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сенаторы и члены палаты представителей были эвакуированы из здания. Позднее Трамп обратился к сторонникам с просьбой разойтись по домам.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и «дать дорогу демократии».