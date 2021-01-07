«Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия», — рассказал Конти.
Он уточнил, что люди скончались в результате происшествий, которые «требовали неотложной медицинской помощи», все они были совершеннолетними. Ранее также сообщалось, что одна из раненых при штурме и впоследствии погибших — ветеран ВВС США.
Кроме того, глава полиции сообщил о 52 задержанных во время протестов у Капитолия. При этом большинство было задержано за нарушение комендантского часа, действующего в округе Колумбия с 18:00, остальные — за незаконное владение оружием.
В среду действующий президент США Дональд Трамп на митинге призвал своих сторонников идти к Капитолию. Протестующие ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить итоги голосования выборщиков. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Сенаторы и члены палаты представителей были эвакуированы из здания. Позднее Трамп обратился к сторонникам с просьбой разойтись по домам.
В свою очередь избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и «дать дорогу демократии».