Нацполиция Украины заявила о получении записей и документов, датированных 2012 годом, на которых якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Нацполиции

Суд решил судьбу подозреваемого в убийстве Шеремета © пресс-служба НАБУ Павла Шеремета… Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что фрагменты записей уже опубликованы в интернете: на них неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета, в частности, вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

По данным издания «Украинская правда», на записи якобы звучит голос главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, записанный «скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске».

В Нацполиции сообщили, что правоохранители получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди которых участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Позднее адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».