В Минске прошли первые в 2021 году протестные акции. Жители белорусской столицы в разных районах города вышли на утренние прогулки и марши с флагами, передает 3 января Tut.by

Милиция Белоруссии приготовилась к акциям протеста в праздники © REUTERS, Stringer

Отдельная акция прошла возле журфака Белорусского государственного университета. Там люди выстроились с плакатами в поддержку задержанных журналистов.

В Уручье силовики задержали кого-то из участников акции. Других данных о задержаниях нет.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с момента проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. По их итогам баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов, с чем не согласны выходящие на улицы. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.