Российский актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не получил «ни копейки» из-за пандемии, передает 3 января starhit.ru

«Работы там – конь не валялся». Ярмольник и Гусман пожелали удачи Сергею Сивохо © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Николаем Фоменко он поставил спектакль «И снова «С наступающим», однако показ был приостановлен.

«За последние три месяца не получил ни копейки, потому что в театре ничего не сыграли. Спектакль «И снова «С наступающим» мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил», — рассказал артист.

Он с нетерпением ждет окончания пандемии, во время которой предугадать востребованность своих работ практически невозможно.

«Обидно не за себя, а за других. Работать трудно, снимать и делать спектакли трудно, а если делаешь, то не понимаешь, будут ли его смотреть, пустят ли зрителя в театр» — признался Ярмольник.

Артист также выразил мнение, что заболевших коронавирусом в стране было бы меньше, если бы московское метро было закрыто. Без этого, по мнению актера, нет смысла устанавливать ограничения и закрывать магазины и рестораны.

Ранее муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на отсутствие денег и выразил мнение, что вместо помощи пенсионерам и врачам государству стоит поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро. За него вступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В ответ на это музыкант Сергей Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь тому «кто чем может на еду». Также партия «Коммунисты России» направила продюсеру и певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.