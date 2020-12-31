Его рекорд был зафиксирован в категории «Достижения: министр Украины, который больше всего сделал для чествования памяти погибших защитников Украины».

Так, за время службы на посту министра обороны (октябрь 2014 — август 2019) по инициативе Полторака создан мемориальный комплекс «Зал памяти», который расположен на территории Министерства обороны Украины.

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© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Кроме того, Полторак разработал отдельную именную «Благодарность от министра обороны Украины» как знак почета и уважения к семьям погибших защитников Украины: «За жертвенность, безграничную родительскую стойкость, достойное воспитание сына, который стал гордостью нации, положил жизнь ради защиты независимой Украины».

В 2019 году на мероприятиях ВОО «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО» были зафиксированы вручения ведомственных знаков отличия «Знак Почета» от Министерства обороны и именной «Благодарности министра обороны Украины» 388 родителям погибших защитников Украины.

Стоит отметить, что Полторак — первый министр Украины, получивший подобное звание.

 