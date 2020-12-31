Его рекорд был зафиксирован в категории «Достижения: министр Украины, который больше всего сделал для чествования памяти погибших защитников Украины».
Так, за время службы на посту министра обороны (октябрь 2014 — август 2019) по инициативе Полторака создан мемориальный комплекс «Зал памяти», который расположен на территории Министерства обороны Украины.
Кроме того, Полторак разработал отдельную именную «Благодарность от министра обороны Украины» как знак почета и уважения к семьям погибших защитников Украины: «За жертвенность, безграничную родительскую стойкость, достойное воспитание сына, который стал гордостью нации, положил жизнь ради защиты независимой Украины».
В 2019 году на мероприятиях ВОО «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО» были зафиксированы вручения ведомственных знаков отличия «Знак Почета» от Министерства обороны и именной «Благодарности министра обороны Украины» 388 родителям погибших защитников Украины.
Стоит отметить, что Полторак — первый министр Украины, получивший подобное звание.