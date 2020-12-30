В документе отмечается, что указ президента об отстранении Тупицкого от должности судьи не может подлежать исполнению, поскольку издан Зеленским с превышением конституционных полномочий.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда Украины от должности.
Также, согласно заявлению суда, указ президента противоречит конституционным принципам организации государственной власти на Украине, деятельности КСУ и посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины.
Суд напомнил президенту о возможной юридической ответственности за вмешательство в его деятельность.
«Судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины о Конституционном суде Украины, а президент Украины — немедленно отменить свой указ», — говорится на сайте КСУ.
Ранее, 29 декабря, Зеленский указом отстранил от должности главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля.