Президент Украины Владимир Зеленский указом об отстранении от должности главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого нарушил конституцию и должен восстановить его в должности. Об этом говорится в заявлении суда на сайте КСУ 30 декабря

В документе отмечается, что указ президента об отстранении Тупицкого от должности судьи не может подлежать исполнению, поскольку издан Зеленским с превышением конституционных полномочий.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда Украины от должности.

Зеленский отстранил от должности главу КСУ © Facebook, КСУ

Суд напомнил президенту о возможной юридической ответственности за вмешательство в его деятельность.

«Судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины о Конституционном суде Украины, а президент Украины — немедленно отменить свой указ», — говорится на сайте КСУ.

Ранее, 29 декабря, Зеленский указом отстранил от должности главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля.