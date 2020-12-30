Больше всего на Украине в составе главного новогоднего блюда подскочили цены на колбасу и огурцы, но картофель, морковь и горошек подешевели. Об этом рассказали в сюжете телеканала ТСН 30 декабря

Журналисты телеканала решили выяснить, во сколько обойдется готовый набор для приготовления оливье в ресторане и дома.

В супермаркете готовый набор нарезанных ингредиентов продается по 109 гривен за 900 граммов и по 209 гривен за 1800 граммов (около 120 гривен (312 рублей) за килограмм).

Индекс оливье: на Украине вырос в цене главный новогодний салат © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Здесь маленький контейнер оливье обойдется в 149 гривен (около 390 рублей). Особенность ресторанного блюда в том, что вместо колбасы использована курица, картофель не вареный, а печеный, а консервированный горошек заменили размороженным свежим.

При этом стоимость 2,5 кг салата домашнего изготовления вместе с ингредиентами для самодельного майонеза составила 294 гривны (около 230 гривен на салат и 64 — продукты для майонеза). Соответственно 1 килограмм оливье обойдется для украинцев в конце 2020 года примерно в 118 гривен (308 рублей).

Отмечается, что больше всего подорожали свежие и соленые огурцы — на 15% и колбаса — на 8%. Однако, по данным журналистов, картофель, морковь и горошек по сравнению с прошлым годом подешевели, поэтому в целом стоимость оливье изменилась незначительно.