Сергея Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, поскольку он не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде. Об этом 30 декабря в комментарии «Украинской правде» сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

«Спасибо за новогодний подарок»: Кривонос прокомментировал увольнение из СНБО © Сергей Кривонос. Facebook

«Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны… Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО — это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган», — заявил Подоляк.

В 2019 году Кривонос баллотировался в президенты Украины. Но заявил о снятии своей кандидатуры в пользу президента Петра Порошенко. 12 марта 2019 года Порошенко назначил его замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Накануне президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности.