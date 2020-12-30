Подоляк подчеркнул, что работа в СНБО — это безопасность, а не «место реализации своих желаний».
«Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны… Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО — это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган», — заявил Подоляк.
В 2019 году Кривонос баллотировался в президенты Украины. Но заявил о снятии своей кандидатуры в пользу президента Петра Порошенко. 12 марта 2019 года Порошенко назначил его замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Накануне президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности.