Ранее Александр Тупицкий не явился на процессуальные действия по одному из возбужденных в отношении него уголовных дел.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова направила Зеленскому ходатайство «об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца».
«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — заявил Зеленский.
Решение главы государства поддержал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту», — сказал он.
По словам представителя президента Украины в КС Федора Вениславского, указ Зеленского не означает увольнение Тупицкого.
Это временная мера, предусмотренная статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой лицо, которое назначил президент Украины, может быть на время досудебного расследования отстранено от должности на два месяца.