Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого на два месяца. Об этом 29 декабря сообщил Офис президента Украины

Конституционный кризис в Украине: к чему приведет вмешательство Зеленского в работу Конституционного суда © пресс-служба КСУ Александр Тупицкий не явился на процессуальные действия по одному из возбужденных в отношении него уголовных дел.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова направила Зеленскому ходатайство «об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца».

«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — заявил Зеленский.

Решение главы государства поддержал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту», — сказал он.

По словам представителя президента Украины в КС Федора Вениславского, указ Зеленского не означает увольнение Тупицкого.

Это временная мера, предусмотренная статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой лицо, которое назначил президент Украины, может быть на время досудебного расследования отстранено от должности на два месяца.