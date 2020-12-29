Несмотря на то, что Белоруссия переживает непростые времена, Лукашенко заявил, что верит в молодое поколение граждан страны.
«Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных —каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее», — сказал Лукашенко.
Молодым белорусам он пообещал, взяв волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее независимость.
«Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю», — заверил президент Белоруссии.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Россия признала итоги выборов в Белоруссии, лидеры двух стран встретились в Сочи в сентябре. По итогам переговоров Россия предоставила Белоруссии кредит на $1,5 млрд.
Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала на выборах лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.