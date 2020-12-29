В авангарде событий, которые потрясли Белоруссию в последнее время, были молодые люди. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам Белорусского новогоднего бала для молодежи, передает агентство Белта

План Лукашенко. Президент Белоруссии объявил дату Конституционного собрания © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

«Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных —каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее», — сказал Лукашенко.

Молодым белорусам он пообещал, взяв волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее независимость.

«Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю», — заверил президент Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Россия признала итоги выборов в Белоруссии, лидеры двух стран встретились в Сочи в сентябре. По итогам переговоров Россия предоставила Белоруссии кредит на $1,5 млрд.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала на выборах лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.