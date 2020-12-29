Бывший владелец компании «Укрбуд», экс-депутат Верховной Рады и фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом 29 декабря сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, Микитася не задержали.

«Титушки» напали на бывший офис Укрбуда в центре Киева © CC0, Pixabay

По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

В начале декабря Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест. Он пошел на сотрудничество со следствием.