«Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании», — говорится в сообщении.
По данным источника агентства, Микитася не задержали.
Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.
По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.
В начале декабря Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест. Он пошел на сотрудничество со следствием.