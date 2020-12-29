«Сегодня у Микитася проводились следственные действия, он уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, Микитася не задержали.

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© CC0, Pixabay
Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

В начале декабря Микитася отпустили под круглосуточный домашний арест. Он пошел на сотрудничество со следствием.