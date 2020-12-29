Ранее Кравчук сказал, что готовность Зеленского объявить всеобщую мобилизацию украинцев в случае нападения России со стороны Крыма — «нормальная реакция патриота».
При этом сам экс-президент заявил, что сам на месте главы государства «стрелял бы в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки».
«Смешно из уст Кравчука слышать, что Украина так долго находилась под советской оккупацией. Сейчас он заявляет, что лично отстреливался бы от врагов, которые пришли бы на его землю. Но по этой логике он должен был бы отстреливаться от советских оккупантов», — отметил Корнилов.
Политолог напомнил, что Кравчук, ставший впоследствии первым президентом независимой Украины, до 1991 года не отстреливался, а возглавлял оккупационные, как он теперь заявляет, силы, будучи вторым секретарем ЦК Компартии Украины по идеологии.
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