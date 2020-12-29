Политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру прокомментировал заявление первого президента Украины, ныне ее представителя в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука в поддержку высказываний президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации

Ранее Кравчук сказал, что готовность Зеленского объявить всеобщую мобилизацию украинцев в случае нападения России со стороны Крыма — «нормальная реакция патриота».

При этом сам экс-президент заявил, что сам на месте главы государства «стрелял бы в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки».

«Смешно из уст Кравчука слышать, что Украина так долго находилась под советской оккупацией. Сейчас он заявляет, что лично отстреливался бы от врагов, которые пришли бы на его землю. Но по этой логике он должен был бы отстреливаться от советских оккупантов», — отметил Корнилов.

Кравчук поддержал Зеленского после заявления о мобилизации © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

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