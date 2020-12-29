Слышать заявления о всеобщей мобилизации от президента Украины Владимира Зеленского, который сам отказался идти добровольцем на фронт, просто смешно. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Панина объяснила, зачем Зеленский заговорил о мобилизации и войне с Россией © president.gov.ua

Корнилов отметил, что, видимо, у Киева есть планы «могилизации» на все случаи жизни, поэтому при нападении со стороны Приднестровья мобилизованы будут старики и дети.

«Смешно слышать подобные заявления от человека, который, как подтверждало Министерство обороны Украины, сам не горел желанием записываться в ряды добровольцев идти на фронт, на войну с Россией, которую они якобы ведут уже семь лет. Когда он говорит, что будет призывать женщин ради "священной войны", начавшейся из Крыма, смешно даже тем, кто является сторонником этой войны», — подчеркнул политолог.

При этом он обратил внимание на противоречие в заявлениях Зеленского о всеобщей мобилизации и о том, что он является президентом мира.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.