Ранее Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.
Корнилов отметил, что, видимо, у Киева есть планы «могилизации» на все случаи жизни, поэтому при нападении со стороны Приднестровья мобилизованы будут старики и дети.
«Смешно слышать подобные заявления от человека, который, как подтверждало Министерство обороны Украины, сам не горел желанием записываться в ряды добровольцев идти на фронт, на войну с Россией, которую они якобы ведут уже семь лет. Когда он говорит, что будет призывать женщин ради "священной войны", начавшейся из Крыма, смешно даже тем, кто является сторонником этой войны», — подчеркнул политолог.
При этом он обратил внимание на противоречие в заявлениях Зеленского о всеобщей мобилизации и о том, что он является президентом мира.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.