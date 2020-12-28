Национальный банк Украины (НБУ) отказал гражданину Белоруссии Николаю Воробью в приобретении АО «БТА Банк» в связи с тем, что предприниматель в санкционном списке Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка 28 декабря

«Такое решение 24 декабря 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка. Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции)», — говорится на сайте НБУ.

Суздальцев: Белоруссия — контрабандист ЕС, поэтому санкции ей не страшны © Владимир Трефилов

Известно, что Воробей родился в УССР, с 1980-х живет в Белоруссии. Он является владельцем «Нефтебитумного завода» и поставляет нефтепродукты в ЕС и Украину.

В некоторых СМИ Воробья называют «белорусским олигархом» и «кошельком Лукашенко». Также в СМИ одну из его компаний связывают с Виктором Медведчуком.

В ноябре Антимонопольный комитет Украины одобрил решение предпринимателя приобрести «БТА Банк», а в декабре Воробей попал под третий пакет санкций ЕС против Белоруссии.

1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкций попали Александр Лукашенко его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности, и 13 госслужащих.

Третий пакет санкций затронул семь компаний, в том числе «Белтехэкспорт» и IT-компанию Synesiс, которые связаны с российским бизнесом.

Украина среди других стран присоединилась к санкциям ЕС.