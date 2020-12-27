Накануне новогодних и рождественских белорусская милиция перешла на усиленный режим несения службы. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новсти со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии ольгу Чемоданову

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Локальные акции протеста проходят с утра в районе Тракторного завода, Малиновки, улицы Маяковского, и некоторых других районах белорусской столицы.

«Мы перешли на усиленный вариант несения службы с учётом новогодних и рождественских праздников. Акцента нет на какие-то несанкционированные массовые мероприятия, но, если они будут проводиться, то, конечно, будет реагирование соответствующее», — пообещала представитель МВД.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.