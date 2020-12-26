Врач Хоссейн Садрзаде отметил, что страдает от аллергии на ракообразных.
«После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но я подумал, что это, возможно, из-за тревоги — мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на Pfizer в США, особенно среди людей, у которых аллергия на ракообразных, как у меня», — рассказал он.
Медик рассказал, что спустя шесть-семь минут после укола почувствовал в горле и на языке «пощипывание и онемение» — эти симптомы напоминали его реакцию на употребление в пищу ракообразных. Помимо этого, у врача упало кровяное давление.
Серзаде самостоятельно ввел себе антигистаминный препарат EpiPen и был госпитализирован в реанимацию. Симптомы исчезли через четыре часа, после чего мужчина был выписан.
В компании Moderna произошедшее не подтвердили.
Ранее сообщалось, что у вакцинированных препаратом Pfizer в США регистрировались аллергические реакции.