Американский врач, получивший вакцину от коронавируса, произведенную компанией Moderna, обнаружил у себя аллергическую реакцию. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на CNN

Врач Хоссейн Садрзаде отметил, что страдает от аллергии на ракообразных.

«После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но я подумал, что это, возможно, из-за тревоги — мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на Pfizer в США, особенно среди людей, у которых аллергия на ракообразных, как у меня», — рассказал он.

До прививки доживет сильнейший. Вакцин от COVID-19 всем украинцам не хватит © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Серзаде самостоятельно ввел себе антигистаминный препарат EpiPen и был госпитализирован в реанимацию. Симптомы исчезли через четыре часа, после чего мужчина был выписан.

В компании Moderna произошедшее не подтвердили.

Ранее сообщалось, что у вакцинированных препаратом Pfizer в США регистрировались аллергические реакции.