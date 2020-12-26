По его словам, во всех прибалтийских государствах в 2020 году произошло существенное падение ВВП, связанное с сокращением производства и ростом безработицы.
«Они (прибалтийские страны. — Ред.) пострадали от кризиса в Евросоюзе, от проблем в Белоруссии и в России, потому что их экономики тесно связаны с нашей экономикой. Кроме того, они относятся к слабой периферии, которая страдает в первую очередь при всех обстоятельствах», — отметил Зубец.
Он пояснил, что деньги, которые раньше расходовались на помощь этим государствам, в условиях пандемии крупные страны начали расходовать на самих себя.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.