Больше всего в Европе в 2020 году пострадали прибалтийские государства, так как их экономики зависят от экономик ЕС и России. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Они (прибалтийские страны. — Ред.) пострадали от кризиса в Евросоюзе, от проблем в Белоруссии и в России, потому что их экономики тесно связаны с нашей экономикой. Кроме того, они относятся к слабой периферии, которая страдает в первую очередь при всех обстоятельствах», — отметил Зубец.

Он пояснил, что деньги, которые раньше расходовались на помощь этим государствам, в условиях пандемии крупные страны начали расходовать на самих себя.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.