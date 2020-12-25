Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По словам экономиста Алексея Зубца, проблемы в экономике изменят политическую жизнь Украины в новом году

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей Николаевич, экономика какой из стран постсоветского пространства сильнее других пострадала от кризисов 2020 года?

— Если мы говорим о европейских государствах, то пострадали все и достаточно сильно. В значительной степени пострадали прибалтийские государства, где мы увидели существенное падение ВВП, снижение объема экономики. Например, в Эстонии падение ВВП связано с сокращением производства и ростом безработицы.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Эти проблемы связаны с падением производства, падением ВВП, ростом безработицы, инфляции, отрицательным торговым балансом и, самое главное, это проблема с бюджетом. Не исключено, что в 2021 году мы увидим серьезные изменения в украинской политике, связанные с тем, что нынешнее правительство не справилось с управлением экономикой.

Не исключены досрочные парламентские выборы, которые нужны для того, чтобы переложить ответственность на новый парламент и правительство. В том числе ответственность за безработицу, которая достигла 20%, упадок малого и среднего бизнеса и развал производства. То есть возможно, самым слабым звеном в цепи окажется Украина.

Белоруссия — это еще одно слабое звено, где на экономические сложности накладывается политическая нестабильность. Но в целом на первом месте прибалтийские государства, которые пострадали со всех сторон. Они пострадали от кризиса в Евросоюзе, от проблем в Белоруссии и в России, потому что их экономики тесно связаны с нашей экономикой.

Кроме того, они относятся к слабой периферии, которая страдает в первую очередь при всех обстоятельствах. То есть деньги, которые раньше расходовались на помощь этим государствам, сегодня крупные страны расходуют на самих себя.

- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили о том, что рост цен на нефть в следующем году благотворно скажется на российской экономике. Но как долго состояние нашей экономики и благополучие граждан будут зависеть от того, что называют нефтяной иглой?

— Нефтяная и газовая игла нам еще послужит много десятилетий. Сегодня между Россией и ЕС обсуждаются перспективы развития водородной возобновляемой энергетики, значительная часть которой опирается на ресурсы природного газа.

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Они не собираются отказываться от экспорта канадской нефти в США и австралийского угля и руды в Китай.

Слезать с «иглы» не надо, но параллельно нужно развивать новые сектора экономики, в частности, машиностроение, IT, глубокую переработку природных ресурсов и экспорта продуктов нефтепереработки, лесной комплекс и так далее.

То есть наиболее перспективные и интересные отрасли российской экономики, это отрасли, которые связаны с использованием российских природных ресурсов наряду с нефтью и газом. Поэтому, если говорить об обобщенной сырьевой игле, то мы с нее не слезем, наверное, никогда.

Одно из ключевых преимуществ нашей страны состоит в том, что у нас относительно немного людей и огромное количество ресурсов. Если мы говорим о нашем участии в международной экономике, то это прежде всего экспорт ресурсов и продуктов их переработки. То есть в нашей экономике должен уменьшаться экспорт сырья и увеличиваться количество продуктов глубокой переработки этого сырья. Это главное направление развития.

Разговоры о том, что нам надо слезать с нефтяной иглы и заняться производством смартфонов, — это полная ерунда. На рынке смартфонов нас никто не ждет, на рынке оборудования для IT-технологий нас тоже никто не ждет.

А вот на рынке переработки химического сырья и производства удобрений нас ждут с большим удовольствием, и нашу продукцию готовы покупать.

- Главным событием уходящего года, наверное, стала пандемия коронавируса и разработка вакцины. Как создание вакцины скажется на экономике России?

— Во время второй волны коронавируса правительство приняло гораздо более разумную и щадящую для экономики концепцию противодействия. У нас нет никаких закрытий экономики, которые болезненно на ней сказываются. За это нашему правительству надо сказать спасибо.

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То есть если Запад ожидает вакцину как магическую волшебную палочку, которая оживит экономику, то у нас этого не будет, потому что наша экономика не умирала. У нас появление вакцины будет способствовать тому, что нагрузка на медицинскую часть социального обеспечения снизится. Потому что основные последствия коронавируса — это проблемы, связанные с дополнительной нагрузкой на медицину.

Каких-то дополнительных бонусов для российской экономики мы не увидим. С другой стороны, если вакцинация охватит весь мир, то восстановится международное сообщение. Что вызовет спрос на нефть. Во-вторых, у нас будут бонусы за счет мирового экономического развития, что обеспечит спрос на наши ресурсы.