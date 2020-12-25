«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал Пашинян.

Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну
Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну
© РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк
Он также отметил, что готов в случае подтверждения народного доверия продолжать управлять страной.

В Ереване проходят акции протеста, их участники требуют отставки премьер-министра за то, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.