Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост. Об этом он написал в Facebook 25 декабря

«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал Пашинян.

Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

В Ереване проходят акции протеста, их участники требуют отставки премьер-министра за то, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.