«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал Пашинян.
Он также отметил, что готов в случае подтверждения народного доверия продолжать управлять страной.
В Ереване проходят акции протеста, их участники требуют отставки премьер-министра за то, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.