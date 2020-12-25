Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская поделилась с журналистами подробностями жизни на госдаче и рассказала об изменениях, которые супруги внесли в служебное жилье. Об этом она рассказала в интервью журналу «НВ Украина» 24 декабря

Зеленская рассказала, как относится к хейту в свой адрес © Елена Зеленская/Инстаграм

«С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла пере­ехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности. Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает. Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать», — сказала супруга президента.

Рассказала она и об изменениях, которые они сделали в служебном жилье: сняли люстры, покрасили стены в серый цвет, «сбили золото». Во многие помещения резиденции, по словам Зеленской, они вообще не заходят, потому что дом слишком большой для одной семьи.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский с семьей, вопреки обещаниям не пользоваться подобными привилегиями, переехал жить на государственную дачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

Читайте также: Зеленская рассказала, как власть изменила ее мужа.