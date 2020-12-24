Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская, 24 декабря в интервью журналу «НВ Украина» рассказала, насколько сильно изменился ее супруг, поменяв статус комика на кресло президента

«Все его заводские человеческие настройки остались теми же. Как профессио­нал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился», — считает супруга президента.

Зеленский ведет переговоры со всем миром о поставках вакцины © пресс-служба президента Украины

Журналист при этом уточнил, что в последнем интервью экс-главы Офиса президента Анд­рея Богдана, тот заявил противоположное: Зеленская влияет на президента, в том числе и в части политических решений.

На это первая леди сказала, что то интервью не смотрела, поскольку «на 4‑часовой блокбастер времени нет», а высказывание Богдана — не болеечем попытка показать хорошее знание семьи Зеленских.

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