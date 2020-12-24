«Все его заводские человеческие настройки остались теми же. Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился», — считает супруга президента.
На вопрос, дает ли она мужу политические советы, Зеленская ответила отрицательно, заявив, что не вникает глубоко в такие темы.
Журналист при этом уточнил, что в последнем интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, тот заявил противоположное: Зеленская влияет на президента, в том числе и в части политических решений.
На это первая леди сказала, что то интервью не смотрела, поскольку «на 4‑часовой блокбастер времени нет», а высказывание Богдана — не болеечем попытка показать хорошее знание семьи Зеленских.
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