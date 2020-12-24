По его словам, люди путают жестокое и жесткое задержание. Жестокость — это применение силы к обездвиженному человеку, который находится в наручниках в здании органов внутренних дел. Это недопустимо, подчеркнул Коровяковский.
«Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание», — объяснил он.
Коровяковский уточнил, что протестующих задерживали жестко.
«Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того», — добавил он.
Протесты в Белоруссии начались в конце августа после президентских выборов. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов.