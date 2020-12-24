Удары дубинкой при разгоне акций протеста безопасны. Об этом 24 декабря заявил начальник городского Отдела внутренних дел белорусского Пинска Дмитрий Коровяковский, передает Tut.by

В Минске силовики разгоняют протестующих газом и дубинками - видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание», — объяснил он.

Коровяковский уточнил, что протестующих задерживали жестко.

«Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того», — добавил он.

Протесты в Белоруссии начались в конце августа после президентских выборов. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов.