На интернет-площадках на Украине по заниженной цене продают фальшивый кофе. Об этом эксперт Европейской бизнес-ассоциации Сергей Вербов рассказал на днях в эфире канала «Украина 24»

«Такой кофе производился в бетономешалках. Там были остатки бетона. Потом продукт фасовали в упаковки известных брендов», — сообщил Вербов.

Отмечается, что недавно была раскрыта деятельность шести подпольных цехов по производству поддельного кофе. Продукт продавали в интернете по 10 тысяч пачек в неделю. Киберполиция изъяла на месте преступления 9 тонн кофе и 150 упаковок известных брендов. Ущерб правообладателей составил не менее 5 млн гривен.

Комаровский высказался о вреде кофе © Pixabay/cocoparisienne

Кроме того, стоит делать покупки в супермаркетах или официальных точках продажи, поскольку там хотя бы можно оставить претензию в случае покупки фальсификата.

Эксперт Европейской бизнес-ассоциации добавил, что больше всего подделывают кофе, специи, молочные продукты, мед, икру, алкоголь. При этом почти 50% фальсификата реализуется через интернет, предупредил он.