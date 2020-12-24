«Такой кофе производился в бетономешалках. Там были остатки бетона. Потом продукт фасовали в упаковки известных брендов», — сообщил Вербов.
Отмечается, что недавно была раскрыта деятельность шести подпольных цехов по производству поддельного кофе. Продукт продавали в интернете по 10 тысяч пачек в неделю. Киберполиция изъяла на месте преступления 9 тонн кофе и 150 упаковок известных брендов. Ущерб правообладателей составил не менее 5 млн гривен.
В передаче специалисты указали, что, как правило, подделку можно отличить от оригинала, изучив упаковку. Но главное, по их словам, ориентироваться на цену и не покупать неправдоподобно дешевый товар.
Кроме того, стоит делать покупки в супермаркетах или официальных точках продажи, поскольку там хотя бы можно оставить претензию в случае покупки фальсификата.
Эксперт Европейской бизнес-ассоциации добавил, что больше всего подделывают кофе, специи, молочные продукты, мед, икру, алкоголь. При этом почти 50% фальсификата реализуется через интернет, предупредил он.