Ильхаму Алиеву исполнилось 59 лет.
«Мои искренние поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов на благо азербайджанского народа. Буду рад приветствовать вас в Киеве. Украина заинтересована в дальнейшем углублении своего стратегического партнерства с Азербайджаном», — написал Зеленский.
Кроме того, Украина и Азербайджан договорились о проведении совместных туристических форумов.
Также президент Украины пригласил Алиева посетить Киев с официальным визитом.