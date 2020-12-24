Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения и заявил, что Киев заинтересован в углублении партнерства с Баку. Об этом 24 декабря он написал на своей странице в Twitter

Ильхаму Алиеву исполнилось 59 лет. «Пусть угрожают». Семен Пегов сравнил власти Азербайджана и Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мои искренние поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов на благо азербайджанского народа. Буду рад приветствовать вас в Киеве. Украина заинтересована в дальнейшем углублении своего стратегического партнерства с Азербайджаном», — написал Зеленский.

Кроме того, Украина и Азербайджан договорились о проведении совместных туристических форумов.

Также президент Украины пригласил Алиева посетить Киев с официальным визитом.