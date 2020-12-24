Администрации Джо Байдена следует пересмотреть отношения с Россией и одновременно с противостоянием наладить сотрудничество с ней в ряде областей. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института международных исследований при Стэнфордском университете Кэтрин Стоунер в своей статье, опубликованной 23 декабря в Wall Street Journal

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«Россия не просто грозна в киберпространстве. Она восстанавливает свое влияние во всем мире — и мы не можем себе позволить это игнорировать — от Крыма до Сирии, в Африке к югу от Сахары, Венесуэле, Арктике, Европе и за ее пределами. Правильная оценка российской мощи означает выход за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы», — считает Стоунер.

В качестве одной из областей сотрудничества автор публикации называет контроль над вооружениями, с учетом того, что срок действия ДСНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия входит в список врагов Америки. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.