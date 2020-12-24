По ее словам, сложившаяся после холодной войны «картина слабости и упадка России устарела».
«Россия не просто грозна в киберпространстве. Она восстанавливает свое влияние во всем мире — и мы не можем себе позволить это игнорировать — от Крыма до Сирии, в Африке к югу от Сахары, Венесуэле, Арктике, Европе и за ее пределами. Правильная оценка российской мощи означает выход за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы», — считает Стоунер.
В качестве одной из областей сотрудничества автор публикации называет контроль над вооружениями, с учетом того, что срок действия ДСНВ-3 истекает в феврале 2021 года.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия входит в список врагов Америки. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.