Замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин, на которой подвели итоги сотрудничества в сфере нацбезопасности и обороны в 2020 году и наметили планы развития в этом направлении на следующий год. Об этом 23 декабря сообщили на сайте главы государства

Оборонный бюджет США включает $300 млн на помощь Украине © РИА Новости, Михаил Кутузов | Перейти в фотобанк

Во время встречи было положительно оценено получение Украиной в июне статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Среди наиболее важных результатов отмечено реформирование системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств — членов НАТО.

Отдельное внимание было уделено совместным стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия — 2020», в которых вместе с украинскими подразделениями приняли участие представители армий стран — членов НАТО, в частности США и Великобритании.

В контексте дальнейшего сотрудничества заместитель руководителя офиса президента предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ должен охватить все направления украинско-американского взаимодействия в этой сфере, включая оборонную реформу, в частности системы кадровой политики, развитие боевых возможностей Вооруженных сил Украины, всестороннее обеспечение и вооружение войск, реформирование оборонно-промышленного комплекса, подготовку военных подразделений, военное образование, науку и развитие оборонных технологий, лечение и реабилитацию раненых военнослужащих, социальную защиту ветеранов, военнослужащих и членов их семей, взаимное участие в международных форматах сотрудничества и другие важные для обороноспособности Украины вопросы.

Машовец также отметил, что одобренная указом президента № 392 от 14 сентября 2020 Стратегия национальной безопасности Украины дала старт разработке 15 проектов важных стратегических документов в сферах человеческого развития, оборонно-промышленного комплекса, общественной, военной, экономической, энергетической, экологической, биологической, продовольственной, информационной и кибербезопасности, разведки, а также внешнеполитической деятельности и интегрированного управления границами.

Квин отметила большой объем наработок в оборонной отрасли, а также важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, которая должна практически заработать в следующем году. Она подтвердила готовность Соединенных Штатов продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей Украины и прорабатывать новые форматы двустороннего сотрудничества.

Стороны согласились в следующем году провести работу по дальнейшему развитию договорной базы между Украиной и США об оборонном сотрудничестве и приложить усилия для эффективного использования американской помощи силам обороны Украины, которая запланирована на 2021 год.