По словам украинского политолога Андрея Золотарева, в ближайшие несколько лет политики постсоветской Украины будут сходить со сцены, и смена политических элит продолжится по указке Запада. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Помимо процесса феодализации Украины, политолог отметил начавшийся процесс политической трансформации.

Он пояснил, что политики, сформировавшиеся в условиях постсоветской Украины, не готовы к реалиям политической жизни в самой бедной и коррумпированной стране Европы.

Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV Владимиром Зеленским журналист The New York Times настойчиво произносил фамилию олигарха Игоря Коломойского.

«То есть кандидат номер один в мальчиши-плохиши определен. Возможно, в этом есть определенная справедливость судьбы, ибо именно благодаря Игорю Валерьевичу те люди, которые пришли к власти на крови в феврале 2014 года, сумели ее удержать. Теперь пришли за ним», — указал Золотарев.

Эксперт добавил, что без боя Коломойский не сдастся, но украинские олигархи должны понимать, что для них нет места в той Украине, которую «собираются строить по лекалам коллективного Запада».

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В недавнем интервью газете The New York Times президент Украины заявил, что олигарх Игорь Коломойский никак не может влиять на политику Национального банка Украины (НБУ). Что касается критики Коломойским антикоррупционных требований Международного валютного фонда по регулированию в банковской сфере, то это лишь личная позиция бизнесмена, заявил Зеленский.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и очерчивает контуры будущего страны в новом году. По мнению директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, уходящий год стал для Украины очередным этапом демонтажа социального государства, который начался 29 лет назад.