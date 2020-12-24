В России существуют опасения относительно будущего Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

«В России обсуждается будущая судьба Белоруссии, есть большой страх потерять Белоруссию по образцу Украины, это действительно так», — сказал собеседник издания.

Самоизоляция Белоруссии. Как в РБ переживают запрет на выезд из страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.