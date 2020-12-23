Вероятное введение Россией санкций на импорт железнодорожной продукции украинского производства слабо отразится на торговых взаимоотношениях стран. Такое мнение в комментарии РИА Новости 23 декабря высказал украинский экономический эксперт Александр Охрименко

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский список санкционных товаров может пополнить железнодорожная техника украинского производства, в том числе железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, крупное вагонное литье.

Килинкаров: Ответные санкции РФ могут сильно ударить по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Пинчука, истекающая 21 января 2021 года.

По словам Охрименко, возможный запрет импорта ж/д комплектующих слабо отразится на Украине.

«Когда-то Россия была главным партнером Украины, были времена, когда действительно ситуация была нормальная. Но после майдана начало все разваливаться… На сегодняшний момент Украина вводит санкции против России и наоборот», — прокомментировал Охрименко.

По мнению экономиста, в области торговых отношений между странами «тупик, бесконечное ухудшение ситуации».