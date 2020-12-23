На Украине арестовали руководителя полетов военной части Александра Жука, который является подозреваемым по уголовному делу о крушении самолета Ан-26. Об этом 22 декабря сообщило Госбюро расследований Украины, передает РИА Новости

Вице-премьер Украины усомнился в профессионализме экипажа упавшего Ан-26 © Минобороны Украины

Также был арестован командир воинской части Вячеслав Глазунов.

Ранее стало известно, что погибший при крушении самолета пилот неоднократно замечал у судна технические неисправности. В день трагедии он позвонил своей матери и сообщил, что у Ан-26 на этапе подготовки к вылету несколько раз отказывали двигатели.

В сентябре в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.