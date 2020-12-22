Активный ингредиент, содержащийся в экстракте корня солодки (лакрицы), может помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили по итогам предварительного исследования немецкие ученые, его результаты опубликованы на днях на портале bioRxiv

Группа ученых пришла к выводу, что при лечении от COVID-19, как и при борьбе с другими вирусными инфекциями, как дополнительное средство может использоваться традиционная фитотерапия.

«В настоящем исследовании мы исследовали водный экстракт корня солодки на его нейтрализующую активность против SARS-CoV-2 in vitro (в пробирке. — Ред.), идентифицировали активное соединение глицирризин и раскрыли соответствующий механизм вирусной нейтрализации», — говорится в публикации.

Больные COVID-19 могут быть «лекарством» — Комаровский © Евгений Комаровский/Инстаграм

Согласно данным экспериментов, содержащийся в солодке глицирризин — потенциальное противовирусное соединение, которое необходимо продолжить исследовать для возможного применения в лечении COVID-19.