Группа ученых пришла к выводу, что при лечении от COVID-19, как и при борьбе с другими вирусными инфекциями, как дополнительное средство может использоваться традиционная фитотерапия.
«В настоящем исследовании мы исследовали водный экстракт корня солодки на его нейтрализующую активность против SARS-CoV-2 in vitro (в пробирке. — Ред.), идентифицировали активное соединение глицирризин и раскрыли соответствующий механизм вирусной нейтрализации», — говорится в публикации.
Исследователи отметили, что глицирризин, основной активный ингредиент корня солодки, эффективно нейтрализует SARS-CoV-2, ингибируя основную вирусную протеазу.
Согласно данным экспериментов, содержащийся в солодке глицирризин — потенциальное противовирусное соединение, которое необходимо продолжить исследовать для возможного применения в лечении COVID-19.