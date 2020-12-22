По ее словам, кроме фактора унижения был нанесен удар по нарциссизму Трампа, и «эта рана пока не заживает».
На эмоциональное состояние действующего президента также повлиял сам факт потери власти, добавила она.
На прошлой неделе Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» Трамп сказал нескольким советникам, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена он останется в резиденции американских лидеров.
Накануне стало известно, что сторонники Трампа решили организовать для американского лидера его собственную инаугурацию. Встреча под названием «Вторая инаугурация Дональда Трампа» должна состояться 20 января в онлайн-режиме.