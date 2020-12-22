Проигрыш на выборах президента США нанес Дональду Трампу психологическую травму. Об этом 21 декабря заявила итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла, передает РИА Новости

Злобин ответил, будет ли Трамп отстаивать власть на улицах © AP, Alex Brandon

На эмоциональное состояние действующего президента также повлиял сам факт потери власти, добавила она.

На прошлой неделе Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» Трамп сказал нескольким советникам, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена он останется в резиденции американских лидеров.

Накануне стало известно, что сторонники Трампа решили организовать для американского лидера его собственную инаугурацию. Встреча под названием «Вторая инаугурация Дональда Трампа» должна состояться 20 января в онлайн-режиме.