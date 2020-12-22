Как сообщают в прокуратуре, эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров. Ведомство намерено обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы данные суда были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других стран с целью их фактического ареста.
Кому принадлежат заочно арестованные суда и под какими флагами они ходят — неизвестно.
В прокуратуре отмечают, что заходы судов под иностранными флагами в закрытые морские порты в Крыму расцениваются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.