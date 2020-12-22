Украинские суды заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым и города Севастополь», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины

Как сообщают в прокуратуре, эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров. Ведомство намерено обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы данные суда были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других стран с целью их фактического ареста.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

В прокуратуре отмечают, что заходы судов под иностранными флагами в закрытые морские порты в Крыму расцениваются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.