Ранее в интервью американской газете The New York Times президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден имеет «глубокие отношения» с Украиной и понимает Россию, что может помочь с урегулированием ситуации в Донбассе. В частности, поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Штаты присоединились к нормандскому формату.
По словам Золотарева, учитывая, что Байден «опекал» Украину во времена, когда подписывались первые и вторые Минские соглашения, то он вряд ли откажется от этого наследства.
«Но допускаю, что Байдену будет легче договориться с Россией и принудить Киев к продвижению в плане имплементации "Минска" и тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Но в целом я не думаю, что тут что-либо кардинально изменится, поскольку у Байдена полно своих внутриамериканских проблем… Бросаться на амбразуру из-за Украины, мне кажется, они тоже не будут», — подчеркнул политолог.
Он также напомнил, что неоднократно попытки Киева еще до Зеленского приобщить Соединенные Штаты к нормандскому формату наталкивались не только на «глухое непонимание», но и на заявления о том, что США такую возможность не рассматривают.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.