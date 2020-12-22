Хотя будущий президент США Джо Байден и не планирует отказываться от украинского направления, бросаться на амбразуру ради Киева он не будет. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог назвал иллюзиями надежды Киева на то, что Байден будет заниматься Донбассом © Facebook, Денис Жарких Владимир Зеленский заявил, что Байден имеет «глубокие отношения» с Украиной и понимает Россию, что может помочь с урегулированием ситуации в Донбассе. В частности, поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Штаты присоединились к нормандскому формату.

По словам Золотарева, учитывая, что Байден «опекал» Украину во времена, когда подписывались первые и вторые Минские соглашения, то он вряд ли откажется от этого наследства.

«Но допускаю, что Байдену будет легче договориться с Россией и принудить Киев к продвижению в плане имплементации "Минска" и тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Но в целом я не думаю, что тут что-либо кардинально изменится, поскольку у Байдена полно своих внутриамериканских проблем… Бросаться на амбразуру из-за Украины, мне кажется, они тоже не будут», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что неоднократно попытки Киева еще до Зеленского приобщить Соединенные Штаты к нормандскому формату наталкивались не только на «глухое непонимание», но и на заявления о том, что США такую возможность не рассматривают.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.