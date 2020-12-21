Президент Украины Владимир Зеленский понял, что ситуация с отсутствием поставок вакцин становится серьезной, и прозрачно намекнул Западу, что готов закупить вакцину в России, что станет «геополитическим ударом», сказал украинский политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- Андрей Владимирович, в интервью американской газете The New York Times Зеленский впервые озвучил свою позицию относительно ситуации с вакцинами против коронавируса в Украине, признав, что западные вакцины украинцы получат нескоро, но даже в таких условиях Киев не может себе позволить закупить российские вакцины. Почему он так откровенно об этом заговорил?

— Возможно, это связано с тем, что Офис президента сейчас достаточно плотно мониторит и общественное мнение, и ситуацию. Зеленский прямо в интервью говорит, что людям, которые умирают, трудно объяснить, почему мы не покупаем российскую вакцину, а Запад нас ставит в конец очереди.

Поэтому он более чем прозрачно намекнул, что если Запад не переместит Украину в первые ряды, то, если ВОЗ одобрит российскую вакцину, придется покупать ее, поскольку иначе людям это трудно объяснить. И он подчеркнул, что это будет геополитический удар, поскольку вся эта ситуация с вакциной — это очень яркая иллюстрация, где видят Украину — даже не в предбаннике.

Естественно, это бьет по евроинтеграционной идеологии, что, по словам Зеленского, будет иметь политические последствия.

- Готовы ли действительно власти Украины поступиться своими принципами и закупить российскую вакцину?

— Раз он об этом прямо говорит, то, думаю, ситуация достаточно серьезная, потому что явно в первом полугодии Украине не следует рассчитывать [на поставки вакцин с Запада]. И фактически Зеленский признает серьезность ситуации с поставками вакцины.

«Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк - Вы упомянули, что такой вывод он сделал, в частности, исходя из мониторинга общественного мнения, которое, очевидно, не радужное. Может ли последовать какая-то серьезная реакция общества, если власти не решат ситуацию в ближайшее время?

— Это отразится, прежде всего, на рейтингах президента и власти, а Владимир Александрович как человек, пришедший из шоу-бизнеса, очень чувствителен к таким вещам. То есть он нуждается в одобрении, и если он чувствует противоположное, то испытывает достаточно жесткий дискомфорт. Поэтому, я думаю, он увидел цифры, социологию и с учетом этого скорректировал позицию.

- Говоря об этом упомянутом «геополитическом ударе», Зеленский заявил, что опасается, что Россия может начать «информационную войну» из-за «Спутника V». Это объективный сценарий?

— Он имеет в виду, прежде всего, работу каналов [руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука, которые действительно достаточно эффективно работают вокруг этой темы, постоянно ее освещают. И для власти это серьезная проблема: одно дело, когда идет односторонний поток информации, и другое — когда приходится иметь дело со встречным потоком, аргументированным, доказательным, что, естественно, отражается на общественном мнении. И мы видим, что реакция нервная.

- К слову об оппозиционных телеканалах. В интервью Зеленский заявил, что для победы над коррупцией в Украине необходимо сначала победить олигархов, которые, по его словам, представлены в Верховной Раде и владеют всеми телевизионными группами. Он считает, что, когда эти вещи удастся предотвратить, тогда можно будет говорить о победе над олигархами. Как думаете, Зеленский готов предложить какое-то решение этой проблемы или это было такое ритуальное заявление?

«Запад интересует эволюция президента Зеленского»: соцсети про интервью для американского издания © The New York Times

Поэтому я не думаю, что существуют простые способы решения сложных проблем — то, что нам проповедовал Владимир Александрович.

- Еще, разумеется, в интервью американской газете Зеленский говорил о будущем президенте США Джо Байдене: сказал, что он имеет «глубокие отношения» с Украиной и понимает Россию, что может помочь с урегулированием ситуации в Донбассе. В частности, поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Штаты присоединились к «нормандскому формату». Но готов ли Байден снова взяться за Украину и ее проблемы, или он предпочтет на этот раз дистанцироваться?

— Учитывая, что Байден опекал Украину, когда подписывались первый и второй «Минск», отказываться от этого наследства он вряд ли будет. Но допускаю, что Байдену будет легче договориться с Россией и принудить Киев к продвижению в плане имплементации «Минска» и тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

Но в целом я не думаю, что тут что-либо кардинально изменится, поскольку у Байдена полно своих внутриамериканских проблем. Ему нужно сначала решить их, а потом уже думать о внешней политике. Действительно, команда Байдена куда глубже погружена в украинскую тематику — она не путает Украину с Угандой. Но бросаться на амбразуру из-за Украины, мне кажется, они тоже не будут.

Украинский бэкграунд администрации Байдена © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Бараке Обаме, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.).

- Вообще Зеленский говорил о том, что Украина «потеряла позиции в мире и Европе». Судя по всему, приход Байдена не сулит их возвращения, как на то рассчитывал Киев?

— А какие позиции? Экономические? Страна периферийного капитализма. Какие могут быть позиции? Другое дело, что Зеленский рассчитывает на более весомую экономическую военную помощь Соединенных Штатов и политическую поддержку.

В части политической поддержки можно на что-то рассчитывать: Украина может занять большее место в политике США, нежели при [действующем президенте Дональде] Трампе, но я не думаю, что что-то радикально изменится. Военная помощь будет примерно в тех же объемах, в каких была и при Трампе, может, к «Джавелинам» что-то еще прибавят. Но у Соединенных Штатов в числе приоритетов тотальная модернизация Вооруженных сил Украины не стоит.