Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Андрей Владимирович, в интервью американской газете The New York Times Зеленский впервые озвучил свою позицию относительно ситуации с вакцинами против коронавируса в Украине, признав, что западные вакцины украинцы получат нескоро, но даже в таких условиях Киев не может себе позволить закупить российские вакцины. Почему он так откровенно об этом заговорил?
— Возможно, это связано с тем, что Офис президента сейчас достаточно плотно мониторит и общественное мнение, и ситуацию. Зеленский прямо в интервью говорит, что людям, которые умирают, трудно объяснить, почему мы не покупаем российскую вакцину, а Запад нас ставит в конец очереди.
Поэтому он более чем прозрачно намекнул, что если Запад не переместит Украину в первые ряды, то, если ВОЗ одобрит российскую вакцину, придется покупать ее, поскольку иначе людям это трудно объяснить. И он подчеркнул, что это будет геополитический удар, поскольку вся эта ситуация с вакциной — это очень яркая иллюстрация, где видят Украину — даже не в предбаннике.
Естественно, это бьет по евроинтеграционной идеологии, что, по словам Зеленского, будет иметь политические последствия.
- Готовы ли действительно власти Украины поступиться своими принципами и закупить российскую вакцину?
— Раз он об этом прямо говорит, то, думаю, ситуация достаточно серьезная, потому что явно в первом полугодии Украине не следует рассчитывать [на поставки вакцин с Запада]. И фактически Зеленский признает серьезность ситуации с поставками вакцины.
- Вы упомянули, что такой вывод он сделал, в частности, исходя из мониторинга общественного мнения, которое, очевидно, не радужное. Может ли последовать какая-то серьезная реакция общества, если власти не решат ситуацию в ближайшее время?
— Это отразится, прежде всего, на рейтингах президента и власти, а Владимир Александрович как человек, пришедший из шоу-бизнеса, очень чувствителен к таким вещам. То есть он нуждается в одобрении, и если он чувствует противоположное, то испытывает достаточно жесткий дискомфорт. Поэтому, я думаю, он увидел цифры, социологию и с учетом этого скорректировал позицию.
- Говоря об этом упомянутом «геополитическом ударе», Зеленский заявил, что опасается, что Россия может начать «информационную войну» из-за «Спутника V». Это объективный сценарий?
— Он имеет в виду, прежде всего, работу каналов [руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука, которые действительно достаточно эффективно работают вокруг этой темы, постоянно ее освещают. И для власти это серьезная проблема: одно дело, когда идет односторонний поток информации, и другое — когда приходится иметь дело со встречным потоком, аргументированным, доказательным, что, естественно, отражается на общественном мнении. И мы видим, что реакция нервная.
- К слову об оппозиционных телеканалах. В интервью Зеленский заявил, что для победы над коррупцией в Украине необходимо сначала победить олигархов, которые, по его словам, представлены в Верховной Раде и владеют всеми телевизионными группами. Он считает, что, когда эти вещи удастся предотвратить, тогда можно будет говорить о победе над олигархами. Как думаете, Зеленский готов предложить какое-то решение этой проблемы или это было такое ритуальное заявление?
- Это, скорее, ритуальное заявление, потому что победить олигархию в нынешних условиях и победить коррупцию… Коррупция — это же системное явление, и сами украинцы не готовы отказаться от коррупции, поскольку это возможность договориться, решить проблемы. И для многих украинцев это едва ли не единственный способ решить те или иные проблемные вопросы эффективно — подключение газа, устройство детей в школу и заканчивая откупом от правоохранителей.
Поэтому я не думаю, что существуют простые способы решения сложных проблем — то, что нам проповедовал Владимир Александрович.
- Еще, разумеется, в интервью американской газете Зеленский говорил о будущем президенте США Джо Байдене: сказал, что он имеет «глубокие отношения» с Украиной и понимает Россию, что может помочь с урегулированием ситуации в Донбассе. В частности, поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Штаты присоединились к «нормандскому формату». Но готов ли Байден снова взяться за Украину и ее проблемы, или он предпочтет на этот раз дистанцироваться?
— Учитывая, что Байден опекал Украину, когда подписывались первый и второй «Минск», отказываться от этого наследства он вряд ли будет. Но допускаю, что Байдену будет легче договориться с Россией и принудить Киев к продвижению в плане имплементации «Минска» и тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.
Но в целом я не думаю, что тут что-либо кардинально изменится, поскольку у Байдена полно своих внутриамериканских проблем. Ему нужно сначала решить их, а потом уже думать о внешней политике. Действительно, команда Байдена куда глубже погружена в украинскую тематику — она не путает Украину с Угандой. Но бросаться на амбразуру из-за Украины, мне кажется, они тоже не будут.
Неоднократно попытки Киева до Зеленского приобщить Соединенные Штаты к «нормандскому формату» наталкивались не только на глухое непонимание, но и на заявления о том, что США такую возможность не рассматривают. Но это было при Обаме (экс-президенте США Бараке Обаме, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.).
- Вообще Зеленский говорил о том, что Украина «потеряла позиции в мире и Европе». Судя по всему, приход Байдена не сулит их возвращения, как на то рассчитывал Киев?
— А какие позиции? Экономические? Страна периферийного капитализма. Какие могут быть позиции? Другое дело, что Зеленский рассчитывает на более весомую экономическую военную помощь Соединенных Штатов и политическую поддержку.
В части политической поддержки можно на что-то рассчитывать: Украина может занять большее место в политике США, нежели при [действующем президенте Дональде] Трампе, но я не думаю, что что-то радикально изменится. Военная помощь будет примерно в тех же объемах, в каких была и при Трампе, может, к «Джавелинам» что-то еще прибавят. Но у Соединенных Штатов в числе приоритетов тотальная модернизация Вооруженных сил Украины не стоит.